Wärme ohne Gastherme: Das große Umrüsten hat begonnen

Die Wärme-Wende ist ein Megaprojekt. Laut Umweltbundesamt gibt es in Österreich 1,25 Millionen Anlagen mit fossilen Gasheizsystemen. Rund eine Million befindet sich in Wohngebäuden – von der Salzkammergut-Villa bis zum Gemeindebau in Floridsdorf, darunter 650.000 Gasetagenheizungen, die einzelne Wohnungen über Thermen mit Wärme und Warmwasser versorgen. Wer für Wartung, Reparatur und Austausch von Gasthermen in Mietwohnungen verantwortlich ist, beschäftigt Österreichs Gerichte instanzenübergreifend seit Jahrzehnten. In Zukunft wird es zwischen Mietern und Vermietern weniger Streitereien geben. Das EWG bringt auch das Ende der klassischen Gastherme – und damit mehr Platz in Badezimmern und Abstellräumen.

Am Land ist der Umstieg vergleichsweise einfach. Der Kessel im Keller des Einfamilienhauses wird durch eine Wärmepumpe im Garten, idealerweise kombiniert mit Solarpaneelen am Dach, ersetzt. Komplizierter ist es im städtischen Bereich. In Wien können etwa 200.000 Wohnungen auf Dauer nicht an das Fernwärmenetz angeschlossen werden. „Wir begrüßen das neue Gesetz grundsätzlich. Aber der Teufel steckt im Detail. Manche Dinge sind technisch kaum machbar“, sagt Christian Atzmüller, Geschäftsführer der Bundesinnung Metalltechniker in der Wirtschaftskammer. So sind nicht alle Heizkörper auf Fernwärme ausgelegt und müssen bei einer Umstellung ausgetauscht werden.

Wenn der Hauptanschluss zur Fernwärme noch fehlt, ist der Aufwand bisweilen groß: Stemmarbeiten im Haus, neue unterirdische Rohrverlegungen, für die Straßen müssen aufgerissen werden. In Wien werden pro Jahr rund 20.000 Wohnungen ans Fernwärmenetz angeschlossen – in über 400.000 Wohnungen wird aktuell noch mit Gas geheizt. „Im letzten Jahr haben wir die Fernwärmeleitungen um die 45 Kilometer erweitert“, sagt Michaela Deutsch, Bereichsleiterin für Energiedienstleistungen bei Wien Energie. „Wir gehen davon aus, dass wir bis zu 60 Prozent an die Fernwärme anschließen können.“ Dies zahle sich eher in dicht bewohnten Gebieten aus. Anderswo sei der Wärmeverlust oftmals zu hoch.

Im Keller des Karl-Seitz-Hofes in Floridsdorf hängt über dem Fernwärmeanschluss noch die gelbe Gasleitung. Manche Haushalte sind schon umgestiegen, andere nicht. „Diese Doppelinfrastruktur ist das teuerste und ineffizienteste von allem“, sagt Deutsch: „Es müsste eine gesetzliche Grundlage geben, dass ein Hauseigentümer alle seine Wohnungen umstellen kann. Sonst ist das 2040er-Ziel nicht zu halten.“ Aktuell rüstet Wiener Wohnen jede Wohnung um, die leer wird und in der schon ein Fernwärme-Anschluss vorhanden ist. Bestehende Mieter können allerdings nicht zum Umstieg gezwungen werden. 5000 Euro aufwärts kostet die Umrüstung auf Fernwärme pro Haushalt – je nachdem, wie viel erneuert werden muss.

Fernwärme mag eine Lösung für die Zukunft sein, klimaneutral ist sie noch lange nicht. Nur rund ein Drittel der Energie kommt aus der Verbrennung von Müll und Biomasse. 60 bis 65 Prozent stammen noch immer aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, die mit Erdgas betrieben werden. Bis 2030 will die Wien Energie diesen Erdgas-Anteil auf null zurückfahren. Die große Hoffnung ist dabei das Aderklaaer Konglomerat, ein gigantisches Vorkommen mit fast kochend heißem Wasser in rund 3000 Meter Tiefe. Dieses soll angezapft werden. 125.000 Wiener Haushalte will man so versorgen.