Warum gegen Ex-Kanzler Christian Kern ermittelt wird

Grundlage ist eine Anzeige eines früheren Geschäftspartners des Ex-Kanzlers. Die Wiener Sveta Group von Avial Yosopov und ihr Anwalt Volkert Sackmann stellen in der Sachverhaltsdarstellung vom 12. Februar 2023, die profil vorliegt, Kern als Drahtzieher eines Millionenbetrugs dar: Der Immobilienhändler will auf Empfehlung des Ex-Kanzlers mehr als eine Million Euro für modulare Fertigteil-Immobilien gezahlt haben, die nie geliefert oder errichtet wurden. Die Sveta fühlt sich dadurch vom früheren SPÖ-Chef und zwei seiner Geschäftspartner getäuscht und betrogen. Da der angezeigte Schaden 300.000 Euro übersteigt, liegt das Strafmaß bei bis zu zehn Jahren Haft.

Entscheidende Bekanntschaften

Die Vorwürfe reichen in den Herbst 2020 zurück. Kern soll den Immobilienhändler Yosopov damals von den Fertigteil-Immobilien überzeugt haben. Man einigte sich, gemeinsam 27 Wohneinheiten auf einer Liegenschaft der Sveta zu errichten. Das Unternehmen des Ex-Kanzlers, ECO SMART HOME GmbH (später: Blue Minds Living GmbH), trat dabei allerdings nur als Zahlstelle für die slowakische Firma ECO SMART HOME s.r.o. der anderen beiden Beschuldigten auf. Noch vor der ersten Tranche zog sich Kern im November 2020 als Geschäftsführer zurück, blieb aber an der Firma finanziell beteiligt. Da seine Firma eine Optionsvereinbarung auf 45 Prozent der Projektgesellschaft hatte, musste er am Erfolg des Vorhabens interessiert gewesen sein.