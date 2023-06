Warum Wiens SPÖ-Stadtrat Peter Hanke nur ein halber Magister ist

Plagiatsjäger Stefan Weber war wieder auf der Pirsch. Es gibt kaum eine hochrangige Persönlichkeit in Österreich, deren akademisches Wirken nicht einmal unter die Lupe genommen worden wäre. Freilich tut Weber das gegen Geld – und das kommt in vielen Fällen von Konkurrenten und Personen, die hoffen, dass Weber etwas findet, das die Zielperson blöd dastehen lässt. Weber ist akribisch und findet eigentlich immer etwas. Manchmal behält er am Ende des Tages recht – aber nicht selten stellten sich die angeblichen Plagiate bei genauerer Prüfung als doch in Ordnung heraus. Die Grüne Justizministerin Alma Zadic durfte ihren Doktortitel darum ebenso behalten wie Staatsopern-Direktor Bogdan Roscic. Ex-SPÖ-Kanzleramtsminister Thomas Drozda ist auch noch immer Magister.

Diesmal war Webers Ziel der Wiener SPÖ-Finanzstadtrat Peter Hanke und dessen Diplomarbeit. Unter dem Titel „Akademischer Betrugsvorwurf gegen den Wiener Finanzstadtrat Peter Hanke“ veröffentlichte Weber am Wochenende einen Blog-Beitrag, der sich der angeblichen Nichtexistenz von Hankes Diplomarbeit widmete.

Und tatsächlich ist einiges seltsam: Zu Hanke finden sich mehrere Einträge, dass er an der Wirtschaftsuniversität Wien (WU Wien) studiert habe. Auf dem Portal „club-carriere.com“ steht zum Punkt „Publikationen“ Folgendes: „Güterverteilungszentrum Gare du Nord am Standort Wiener Hafen. Diplomarbeit am Institut für Logistik, Professor Dr. Faller.“ profil hat im Archiv zu Aussendungen aus Hankes Büro nachgeforscht, dort ist mehrfach von „Mag. Peter Hanke“ zu lesen. Eigenartigerweise findet sich Hankes Diplomarbeit aber nicht im Katalog der Universität Wien oder der Nationalbibliothek, es besteht aber Veröffentlichungspflicht. Weber kann nicht aufklären, was da los ist.