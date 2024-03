Was der Kampf um die besten Listenplätze über die Parteien verrät

Auch für die kommende Nationalratswahl sollte er dort stehen. Schon im Herbst hielt die SPÖ in Niederösterreich ihre Wahlkreiskonferenzen ab, Kollross wurde als Spitzenkandidat nominiert. Final bestätigt werden diese Listen am Landesparteirat – einem verkleinerten Parteitag – am 8. April. Normalerweise ein Formalakt. Nur hat Kollross neuerdings ein Imageproblem. Ende Dezember schwadronierte er auf X – inspiriert vom Film „Braveheart –, ob man nicht auch für Bürgermeister das „ius primae noctis“, faktisch das Recht zur Vergewaltigung, einführen könnte. Kollross löschte das Posting und entschuldigte sich postwendend, aber der Fall schlug hohe Wellen. Auch Parteichef Babler übte heftige Kritik. Ob Kollross nun im Wahlkreis als Spitzenkandidat antreten will, muss er bis zum Landesparteirat entscheiden – aktuell überlegt er.

Bleiben wir zunächst bei der SPÖ. Kollross war 2017 Spitzenkandidat im – damals neu geschaffenen – Wahlkreis „Thermenregion“ und zog anschließend mit Direktmandat ins Parlament ein. Die SPÖ-Wahlkreislisten werden in einem mehrstufigen Prozess erarbeitet. Zunächst einigen sich die einzelnen Bezirke auf ihre Listen, anschließend werden sie auf einer Wahlkreiskonferenz zusammengeführt. Die Spitzenkandidatur geht an jenen Bezirk, der aufgrund von Mitgliederzahlen und Wahlergebnissen als der stärkere gilt. Im Süden von Wien, in der „Thermenregion“, ist das die SPÖ Baden. Bezirksparteichef Kollross war 2017 und 2019 der logische Spitzenkandidat.

Auch die Landesliste wird am 8. April beschlossen – rein formell. Schon Anfang November präsentierte sie der Landesparteivorstand. Ein Name fehlt darauf allerdings: Andreas Babler. Anders als seine Vorgänger an der Parteispitze wird er in seinem Heimatbundesland nicht auf dem ersten Listenplatz kandidieren. Spitzenkandidat ist stattdessen Gewerkschafter Rudolf Silvan. Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander sagt auf Anfrage, dass Silvan in der letzten Legislaturperiode hervorragende Arbeit geleistet habe. Mag sein. Gewiss ist: Die niederösterreichische SPÖ ging in den letzten Monaten einige Male zu Babler auf Distanz.

Trotz der Querelen sagt Bundesparteigeschäftsführer Klaus Seltenheim, dass er sich die Listenerstellung intensiver vorgestellt habe. „Erst in der vergangenen Woche haben wir am Rande des Parteipräsidiums und im Parteivorstand darüber gesprochen, aber das ist alles im Rahmen.“ In den Gremien wird auch die Entscheidung über die Bundesliste getroffen werden, gemeinsam werden dann alle Wahlvorschläge beim Bundesparteirat am 27. April abgesegnet. Nur Babler steht dort nicht zur Wahl. Seine Erstreihung auf der Bundesliste wurde schon beim Parteitag im Juni beschlossen. Dort stimmten die Delegierten nicht nur über den Parteivorsitz, sondern auch über die Spitzenkandidatur bei der Nationalratswahl ab.

Geschäftsführer Seltenheim erwartet sich auf dem Bundesparteirat entsprechend keine gröberen Streitereien: „Die wesentlichen Beschlüsse werden vorher gefasst.“ Dazu gehört auch die Erreichung einer 40-prozentigen Frauenquote, die sich die SPÖ zwar ins Statut geschrieben, wegen der es aber schon öfter Diskussionen gegeben hat. Aktuell sind immerhin 48 Prozent der sozialdemokratischen Abgeordneten weiblich, die Vorsitzende der Frauenorganisation, Eva-Maria Holzleitner, ist erstmals Spitzenkandidatin auf der oberösterreichischen Landesliste.