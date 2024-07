Beckermann: Warum so kompliziert? Es müsste einfach klar sein, dass wir als Gesellschaft keine Ghettos wollen – und qualifizierte Arbeitskräfte brauchen, nicht nur Hilfsarbeiter. Allerdings wollen manche Politiker, dass diese Kinder wie ihre Eltern auf der Baustelle und in der Putzfirma bleiben, es maximal bis zur Pflegerin schaffen. Dann werden leider die Fachkräfte fehlen, die Österreich so dringend sucht.

Polaschek: Die Ideologie hat mich nicht überrascht, die Emotionalität schon. Seit ich Minister bin, frage ich auch Wissenschafter: Wie schaffen wir einen rationalen Diskurs? Ein Bildungskonvent wäre eine Möglichkeit. Andererseits haben wir gesehen, was beim Verfassungskonvent herausgekommen ist: Unmengen an Papier, sonst nichts.

Polaschek: Weil wir kein gemeinsames Bild in unserer Gesellschaft haben, was Schule leisten soll. Bildungspolitik ist extrem ideologisch und extrem emotional.

Beckermann: Es gibt Pilotprojekte und Schulversuche, seit ich denken kann. Warum wird das nicht breit ausgerollt? In der Schule in Favoriten war der Musikunterricht ganz nebensächlich, warum gibt es die tolle Musikförderung Superar nur an wenigen Schulen? Warum müssen es ewig Versuche bleiben?

profil: In einer Szene erzählen die Kinder, was sie werden möchten: Polizistin, Feuerwehrmann. Diese Träume scheinen außer Reichweite.

Idiskut: Die Intelligenz haben sie, sie könnten diese Berufe erreichen. Statistisch gesehen passiert das aber selten. Mir als Lehrerin tut das weh, diese Kinder könnten so viel leisten, wenn sie der Sprache mächtig wären. Ich bringe ihnen bei, so viel ich kann. Aber ich stehe allein in der Klasse.

Polaschek: Ich bin bei Ihnen: Kinder müssen Deutsch sprechen. Sonst werden sie Bildungsverlierer. Wir brauchen multifunktionale Teams. Da ist Österreich leider unter den Schlusslichtern in Europa: Wir haben immer noch kein pädagogisches Unterstützungspersonal in den Schulen. Dazu fehlt uns noch das Dienstrecht. Ich arbeite seit meinem Amtsantritt daran, damit Sie Unterstützung an Schulen bekommen.

Idiskut: Unbedingt. Es braucht irgendeinen Erlass, damit wir Hilfe kriegen, Menschen, die uns unterstützen und vor allem die Kinder fördern. Ich bitte Sie dringend. Wir brauchen unterstützende Hände. Natürlich wären Lehrerinnen und Lehrer noch besser, aber davon gibt es ja zu wenig.

Beckermann: Der Lehrermangel ist nicht vom Himmel gefallen. Es war vor 20 Jahren klar, dass es eine Pensionierungswelle und mehr Kinder gibt. Da hätte man planen können. Wozu hat man Politiker, wenn sie nicht planen?

Idiskut: Viele Lehrerinnen und Lehrer sind verzweifelt. Im Film hatte ich eine Klasse mit 25 Schülerinnen und Schülern. Ab Herbst sollen in Favoriten bis zu 30 Kinder pro Klasse sitzen.

Polaschek: Ich weiß, dass diese Antwort unbefriedigend ist: Über die Aufteilung der Schülerinnen und Schüler entscheidet die Stadt Wien. Wir haben seit vorigen Oktober Hilfe angeboten, die Stadt Wien hat immer gesagt, dass sie kein Platzproblem hat.

Idiskut: Die Kinder können jedenfalls nicht allein zu anderen Schulen fahren. Da muss irgendetwas organisiert werden. Ich war als Kind die einzige türkischsprachige Schülerin in meiner Klasse, ich habe schnell von anderen Kindern gelernt. In der Schule in Favoriten, in der ich unterrichte, spricht kein Kind richtig Deutsch, sie lernen die Sprache nicht voneinander.

profil: Was wäre eine Lösung? Dass man die Schulkinder besser über Bezirke verteilt?

Beckermann: Das wäre sinnvoll, damit nicht Ghettos oder Banlieues entstehen, dort sind wir bald. Denn Eltern melden ihre Kinder gezielt aus Schulen ab, damit sie nicht mit sogenannten Ausländerkindern in der Klasse sind. Die Regierung hat für Durchmischung zu sorgen – notfalls muss sie die Eltern zwingen. Und „Busing“ machen wie in den 1960er-Jahren in den USA, und Kinder mit Bussen aus dem 4. Bezirk nach Favoriten fahren und umgekehrt.

Polaschek: Die Konsequenz wäre ein verstärkter Zug in die Privatschulen. Ja, größere Durchmischung wäre wichtig. Aber wie sollen wir Kinder durch die Stadt schicken? Wer entscheidet, wer wohin geschickt wird? Das ist sehr kompliziert und auch nicht sinnvoll, deshalb hat das bisher keine Partei, auch keine linke, gefordert. Und zwei Monate vor einer Wahl, bei der die extrem rechte FPÖ an der 30-Prozent-Marke kratzt, wird das schon gar niemand fordern. Die Zuteilung der Kinder ist Landessache. Bitte richten Sie die Frage an die Stadt Wien.

Beckermann: Was auch geändert gehört: der Unterricht. Ich war drei Jahre in der Schule und entsetzt, dass die Kinder zwei Stunden in der Woche Religionsunterricht haben. Zwei Stunden, in denen sie Wissen tanken und Sprache lernen könnten. Es ist Zeit, uns vom Konkordat zu verabschieden. Die Kinder sind in Religion 1 plus, sie brauchen keinen Religionsunterricht in der Schule. Sie gehen eh in Moscheen und Koranschulen. In der Schule sollen sie Wissen vermittelt bekommen.