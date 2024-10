Wie die SPÖ Andreas Babler abwählen könnte – wenn sie wollte

Vorweg: Als die SPÖ am Tag nach der Nationalratswahl im Parlament zusammenkam, um ihr Wahlergebnis zu besprechen, hatte niemand Parteichef Andreas Babler öffentlich in Frage gestellt. Nur Hannes Weninger, SPÖ-Klubchef im niederösterreichischen Landtag, ging kurz davor von einer Personaldiskussion in der Partei aus: „Besser offen, als hinter den Kulissen.“ Aber sollten Teile der Sozialdemokratie Andreas Babler abwählen wollen, gibt es dazu seit der vergangenen Statutenreform einen neuen, vorgegebenen Modus – von und mit Andreas Babler.