Hollywood kennt ein bizarres Phänomen: Manchmal erscheinen zwei sehnsüchtig erwartete Filme, die ungleicher nicht sein könnten, am selben Tag – und werden daher als Zwillinge gesehen. Beispiele gibt es zahlreich: „Batman: The Dark Knight“ und „Mamma Mia!“, „Der Weiße Hai 2“ und „Grease“ – und zuletzt „Barbie“ und „Oppenheimer“. „Barbenheimer“ wurde zum globalen Phänomen, Fans überlegten, ob sie zunächst das dunkle Epos über den Erfinder der Atombombe oder doch das bunte Unterhaltungsfeuerwerk über die bekannteste Puppe der Welt schauen sollten.

Österreichs Kinos stehen nun vor ihrem eigenen „Barbenheimer“: Gleich zwei Filme beschäftigen sich mit der Person und Politik von Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP): „Kurz“ verspricht ab 8. September einen „unvergleichlichen Einblick in das Leben und die Karriere“ des ehemaligen Kanzlers. „Projekt Ballhausplatz“ will ab 21. September zeigen, „wie es einer Gruppe junger Männer gelang, die österreichische Regierung zu übernehmen und bis an den Rand der Demokratie zu führen“.