Wien als Hotspot für Putins Agenten

Nur weg. Das denken sich derzeit viele Russen – wer Geld hat, versucht es. Die Visaanträge in der EU und in Österreich sind deutlich gestiegen . Vergangenes Jahr wurden in Österreich 9011 Anträge russischer Staatsbürger genehmigt. Viele der Neulinge behaupten, als Regimegegner in Russland nicht mehr sicher gewesen zu sein und darum das Weite gesucht zu haben. Nur, das ist die halbe Wahrheit.

In das Visier der mutmaßlich korrupt gewordenen Beamten geriet auch der Aufdeckerjournalist Christo Grozev, der mit seinem Investigativmedium „Bellingcat“ für Putin zum Staatsfeind avancierte. Auf dem „Aspen Security Forum“ in Colorado, USA, antwortete er vor Kurzem auf die Frage, warum er Wien als Wohnort verlassen habe: „Die russischen Interessen sind tief in den österreichischen Staatsapparat vorgedrungen – in die Justiz, in die Sicherheitsapparate.

Es gibt strafrechtliche Ermittlungen gegen zwei ehemalige Mitarbeiter der russischen Geheimdienste, die mich, meine Familie und 30 weitere Personen ausgespäht haben sollen, die für die russischen Behörden ein Interesse darstellen. Das sagt vieles.“

Das berichtete die bulgarische Tageszeitung „Dnevnik“. Grozev lebte zuletzt mit Polizeischutz in Wien, weil er mehrfach Morddrohungen mit der Handschrift des Kremls erhalten hatte. Er verließ Österreich und zog in die USA, weil er sich in Wien nicht mehr sicher fühlte.

Mehr Personal

Seit Ausbruch des Ukraine-Krieges haben sich die in Wien ansässigen Nachrichtendienste insgesamt hochgerüstet – Russland im Speziellen. Einerseits geschieht das eben vermehrt mit verdeckt eingeschleusten Personen: „Auf den ersten Blick sind das normale Menschen, die in Österreich einem Job nachgehen: gar nicht so selten sind das zum Beispiel Journalisten“, erläutert ein hochrangiger Mitarbeiter eines westlichen Nachrichtendienstes gegenüber profil.

Es sei oft schwierig und komplex, diese Personen dann auch mit Beweisen zu enttarnen. Das gelang zuletzt etwa im Dezember: Ein griechischer Staatsbürger soll als Spion Russlands zu Lasten Österreichs unterwegs gewesen sein.