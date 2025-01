Warum die Wien-Wahl auf Ende April vorverlegt wird

Die Spekulationen haben sich bestätigt: SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig bestätigte in einem Video auf der Kurznachrichtenplattform „X“, dass die Wien-Wahl heuer statt im Herbst bereits am 27. April stattfinden soll. „Das ermöglicht, dass bereits vor dem Sommer eine neue Stadtregierung gebildet werden kann“, so Ludwig. Außerdem wolle man keinen „monatelangen Wahlkampf.“