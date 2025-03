Wien-Wahl: Warum die FPÖ bei Jungen schwächelt

Dazu kommt, dass viele Sujets, auf die die FPÖ in ihren Wahlkämpfen zählt, bei jungen Menschen in Wien nicht ziehen. In einer Stadt, wo rund die Hälfte aller Bewohner:innen Migrationshintergrund hat, passen Migrant:innen als Feindbild nicht. „Man tut sich hier mit Vorurteilen gegenüber Ausländern schwerer, wenn die eigenen Klassen- oder Arbeitskollegen und Freunde selbst Ausländer sind“, so Zeglovits: „Die Realität holt die Ausländer-Parolen ein.“

Junge Wähler:innen in Wien stimmen tendenziell für kleinere Parteien, wie KPÖ-Links, die Neos oder die Grünen, die SPÖ bleibt aber auch in dieser Altersgruppe deutlich auf Platz 1. Die ÖVP wird vor allem ältere Wähler:innen bevorzugt: „Je älter die Wähler, desto beliebter ist die ÖVP“, fasst Eva Zeglovits, Geschäftsführerin des Instituts für empirische Sozialforschung (IFES) zusammen.

Wien ist nicht nur aufgrund seines hohen Anteils an Menschen mit Migrationshintergrund „anders“, sondern auch wegen seines hohen Anteils an Zugezogenen: „Viele Menschen ziehen nach Wien, weil die Stadt etwas bietet, das in ihrer Heimatgemeinde fehlt – etwa eine Ausbildungsstätte oder einen Job. Für sie ist es eine bewusste Entscheidung, in Wien zu leben. Daher neigen sie weniger dazu, Wien-Basher zu sein oder eine Partei zu wählen, die die Stadtregierung schlecht redet", so die Meinungsforscherin.

Niedrige Wahlbeteiligung unter jungen Erwachsenen

Die Wien-Wahlbeteiligung bei Personen in ihren Zwanzigern ist allerdings relativ niedrig, erklärt Zeglovits: „In dieser Lebensphase beschäftigen einen als jungen Menschen viele verschiedene Dinge, da geht die Wien-Wahl oft unter. Außerdem leben in Wien viele Zugezogene aus anderen Bundesländern, die sich mit Wiener Gemeindepolitik noch nicht auseinandergesetzt haben.”

Immer weniger Wahlberechtigte

Wäre das Wahlergebnis anders, wenn mehr Wiener:innen stimmberechtigt wären? In Wien haben rund 35 Prozent der über 16-Jährigen keine österreichische Staatsbürgerschaft - eine Steigerung von über zehn Prozentpunkten in den vergangenen zehn Jahren. Wäre das Wahlergebnis der FPÖ noch schlechter, wenn mehr Menschen mit Migrationshintergrund wählen dürften? Eva Zeglovits betont im Gespräch mit profil, dass Menschen mit Migrationshintergrund in Österreich eine heterogene Gruppe sind und wenig zu ihrem Wahlverhalten offiziell erforscht wurde.

Für die Wien-Wahl zählt: Zwar dürfen am 27. April auch nichtösterreichische EU-Bürger:innen über die Bezirksvertretung mitentscheiden – sofern sie ihren Hauptwohnsitz in Wien haben. Der Wiener Landtag darf allerdings nur von österreichischen Staatsbürger:innen gewählt werden.

Vergangene Woche fand ein von den Wiener Jugendzentren organisiertes Mediengespräch zur #InitiativeWahlrecht statt, bei der junge Menschen ohne Wahlberechtigung mitdiskutieren konnten. „Ich bin hier geboren, hier zur Schule gegangen und arbeite mittlerweile bei einem Bauunternehmen. Ich leiste meinen Beitrag, wie alle anderen auch. Trotzdem habe ich nicht die gleichen Rechte, weil ich den österreichischen Pass nicht habe“, meinte etwa der 19-jährige Daniel, einer der Teilnehmer.

Die Hürden, einen österreichischen Pass zu bekommen, sind im Vergleich zu anderen europäischen Ländern hoch und teuer. Außerdem muss man monatlich mindestens 1273,99 Euro verdienen – abzüglich der Fixkosten. Menschen, die noch minderjährig sind, sind zudem vom Einkommen ihrer Eltern abhängig.

Ein Wahlrecht für Nicht-Staatsbürger ist dennoch unrealistisch.