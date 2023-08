Wiener Obdachlosenmorde: Zwischen Mut und Hilflosigkeit

Susanne Peter kommt mit Zigaretten. Das erleichtert den Gesprächseinstieg, sagt die 53-jährige Sozialarbeiterin der Caritas. Sie steht am Vorplatz der Wiener Friedensbrücke, wo zwei Freiwillige der Einrichtung Suppe und Brot ausgeben. Das Angebot richtet sich an Bedürftige, der Großteil der Kundschaft ist obdachlos. Rund 30 Leute stehen an diesem heißem Augustabend in der Schlange. Peter möchte von ihnen wissen, wie es ihnen geht, ob sie helfen kann – und ob sie von den Morden gehört haben. Denn in den vergangenen sechs Wochen sind in Wien zwei Obdachlose getötet worden, eine dritte überlebte einen Angriff schwer verletzt. Alle drei Opfer erlitten Stichverletzungen, alle drei wurden in der Nacht attackiert. Die Polizei geht von einem Serientäter aus.

Die meisten der Leute, mit denen Peter ins Gespräch kommt, wissen davon. Da ist ein Mann, der ihr lachend Zigarette um Zigarette abluchsen will, und sagt, er habe in der Zeitung sogar von sieben Morden gelesen. Er übersetzt auch für einen jungen Ungarn, der nur gebrochen Deutsch spricht. Er schläft allein in verschiedenen Parks in der Wiener Innenstadt. Er habe keine Angst, sagt er, und zieht zur Verdeutlichung seine Fäuste wie ein Boxer vors Gesicht. Auf einer Parkbank sitzt der Slowake Peter, er klagt über Fußschmerzen und sein schweres Gepäck, einen Rucksack und einen Rollkoffer, in denen er seine Habseligkeiten transportiert. Er sei nicht sonderlich mobil und könne deswegen nicht einfach so in einem Notquartier Unterschlupf finden, sagt er.

Susanne Peter war 1986 Mitgründerin der „Gruft“, einer der bekanntesten Obdachloseneinrichtungen Wiens, seit 1994 ist sie auch Streetworkerin, sucht ihre Klientinnen und Klienten also auch auf der Straße auf. 60 Prozent der knapp 20.000 obdach- und wohnungslosen Menschen, die in Österreich von der Statistik Austria erfasst sind, leben in der Hauptstadt. „So etwas wie momentan habe ich hier noch nie erlebt“, sagt sie. Der Fonds Soziales Wien (FSW), der sich von städtischer Seite um die Obdachlosenhilfe kümmert, hat wegen der Mordserie sein Angebot erweitert. 110 zusätzliche Schlafplätze stehen zur Verfügung, dort sind die Betroffenen vor Messerangriffen in Sicherheit. Auch die Polizei ermittelt auf Hochtouren – allerdings noch ohne konkrete Spur. Polizei und Sozialarbeiter versuchen eine Gruppe zu beschützen, die andauernd mit Gewalt konfrontiert ist und gewohnt ist, übersehen zu werden.