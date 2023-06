Wiens Bürgermeister Michael Ludwig: „Nicht sinnvoll, der FPÖ nachzuhecheln“

Jemand hat geschrieben, dass die SPÖ in den Prozess hineingestolpert ist – das ist nicht ganz unrichtig. Am wenigsten schuld daran ist Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch, er hat nur umgesetzt, was die Gremien beschlossen haben. Die Mitgliederbefragung war der Versuch, einen Kompromiss zu finden, weil Hans Peter Doskozil nicht auf einem Parteitag gegen Rendi-Wagner antreten wollte, wie es eigentlich vom Statut vorgesehen ist.

Es gab einen starken innerparteilichen Wahlkampf, an dem sich Rendi-Wagner nicht beteiligen wollte. Ich habe sie dennoch unterstützt. Erstens, weil Solidarität zu den Grundwerten der Sozialdemokratie gehört. Das schließt Loyalität mit ein. Zweitens halte ich sie für eine intelligente, moderne, beruflich erfolgreiche Frau. Sie stand für eine moderne Sozialdemokratie der Zukunft und kam in der Bevölkerung, insbesondere in Wien, sehr gut an. Es gibt gute Gründe, sich bei ihr zu bedanken, dass sie in einer schwierigen Phase die Parteiführung übernahm. Sie hätte sich sicher mehr Unterstützung verdient.

Hat Sie an Andreas Babler mehr sein Bekenntnis zum Marxismus gestört oder seine EU-Skepsis?

Ludwig

Selbstverständlich kann man die EU kritisieren. Auch ich bin dafür, dass die EU stärker sozialpolitische Wege beschreitet und sich nicht nur auf ökonomische Fragen konzentriert. Aber die EU ist eine Friedensordnung, gewann aus gutem Grund den Friedensnobelpreis und ist die einzige Möglichkeit, wie wir im internationalen Wettbewerb bestehen können, gerade als kleines Land wie Österreich. An der Spitze der SPÖ braucht es eine proeuropäische Haltung!

Sind die Positionen von Doskozil in der Migration zu rechts für die SPÖ?

Ludwig

Ich habe ein Papier mitbeschlossen, das die Namen der Landeshauptleute Doskozil und Peter Kaiser trägt und den Titel „Integration vor Zuwanderung“ hat. Die Positionen darin wurden breit diskutiert. Daran müssten sich jetzt nur alle halten. Heuer im Jänner gab es dann eine Klausur zum Thema Migration …

Bei der Doskozil nicht war.

Ludwig

Wie leider bei vielen anderen Veranstaltungen der Bundespartei auch nicht. Wenn jemand etwas zusätzlich zum Papier zu sagen hat, sollte er versuchen, das innerparteilich mehrheitsfähig zu machen.

Die Wiener SPÖ hat ganz andere Positionen als Doskozil: Sie wollen etwa den Zugang zur Staatsbürgerschaft erleichtern.

Ludwig

Die wirtschaftlichen Schranken sind ungerecht: Menschen müssen nach Abzug aller Fixkosten wie Miete oder Energie mehr als 1100 Euro zur Verfügung haben, um Staatsbürger zu werden. Das ist für hart arbeitende Menschen in manchen Branchen fast unmöglich, zum Beispiel im Reinigungsdienst oder im Pflegebereich. Die sind fleißig, können oft gut Deutsch, der Weg zur Staatsbürgerschaft ist aber verwehrt. Das sollten wir ändern.

Warum ist das Thema Migration für die SPÖ so schwierig?

Ludwig

Die Diskussion erschöpft sich oft in Überschriften, und es wird viel polemisiert. Eine Partei trägt dieses Thema seit Jahrzehnten vor sich her und hat damit leider auch Erfolg – die FPÖ. Manche in der SPÖ fühlen sich bemüßigt, da nachzuhecheln. Das halte ich aber für nicht sinnvoll. Diese ständige Polemik hilft niemandem.

Sie teilen also nicht die Theorie, dass die SPÖ nach rechts rücken muss, um Wahlen zu gewinnen?

Ludwig

Nein, das halte ich für nicht zweckmäßig. Man muss einen sehr pragmatischen Kurs einschlagen: Probleme, die es gibt, sei es im Wohn- oder im Schulbereich, ansprechen, aber Lösungen anbieten, nicht Probleme hochstilisieren und damit polemisieren.

Im Bereich Wohnen fordert Doskozil, dass man Sozialwohnungen im Eigentum kaufen können soll. Sind Sie dafür?

Ludwig

Nein, da bin ich strikt dagegen und auch restriktiv bei gefördertem Eigentum. Die Verwendung von öffentlichen Geldern zur Eigentumsbildung halte ich für nicht zweckmäßig. Das mag in kleineren Gemeinden anders sein, aber für Städte macht es Sinn, Wohnbaufördermittel gezielt für Menschen zu verwenden, die geförderte Wohnungen benötigen.

In diesen Punkten unterscheiden Sie sich inhaltlich von Doskozil. Woher rührt Ihre Verstimmung mit ihm – aus der Corona-Zeit?

Ludwig

Es gibt inhaltlich andere Positionierungen, die ich kaum in der Öffentlichkeit austrage, weil es wenig Sinn macht, dass sich Sozialdemokraten öffentlich messen. Da hätte ich mir mehr interne inhaltliche Diskussion gewünscht. Das setzt aber voraus, dass man auch zu Sitzungen kommt, was Doskozil selten tat. Wir müssen Kräfte bündeln und gemeinsam nach außen auftreten.

Kann jemand wie Doskozil die SPÖ wieder einen?

Ludwig

Ich war begeisterter Erwachsenenbildner und Volksbildner. Lebensbegleitendes Lernen ist immer wichtig, setzt aber voraus, dass Menschen bereit sind, sich weiterzuentwickeln und sich zu verändern.

Manche in der SPÖ zweifelten laut daran, dass Doskozil einen kann. In der SPÖ-Vorstandssitzung hat Doskozil sogar deswegen mit Rückzug gedroht.

Ludwig

Nachdem er den Rückzug angeboten hat, habe ich mich bei ihm bedankt, dass er diesen Schritt setzt und ihm dafür großen Respekt gezollt. Er hat den Rückzug aber sehr schnell wieder revidiert. Man braucht halt an der Spitze einer Partei sehr viel Resilienz und muss mit unterschiedlichen Meinungen umgehen können.

Es gab in Wien eine Kampfabstimmung zwischen Andreas Schieder und Ihnen. Was kann die Bundes-SPÖ daraus lernen?

Ludwig

In Wien waren die Voraussetzungen anders, denn Michael Häupl trat aus eigenen Stücken nicht mehr an. Und es gab auch nicht den sehr intensiven innerparteilichen Wahlkampf wie jetzt im Bund. Der birgt viele Risken, weil sich die politischen Mitbewerber die jeweiligen Argumente gut anschauen. Daher sollte man verantwortungsvoll mit innerparteilichem Dialog umgehen. Es gibt immer eine Zeit nach der Entscheidung. Da müssen alle wieder zusammengeführt werden, das setzt viel Integrationskraft voraus. In Wien gelang das, Andreas Schieder und ich verstehen uns sehr gut.

Fürchten Sie eine Spaltung der SPÖ im Bund?

Ludwig

Nein, aber ich sehe die Notwendigkeit, dass wir intensive parteiinterne – und zwar wirklich interne – Gespräche führen.

In Salzburg und Graz gewann die KPÖ, die Bierpartei punktet. Muss sich die SPÖ vor Konkurrenz von links wappnen?

Ludwig

Die SPÖ ist gut beraten, die Parteienlandschaft genau zu beobachten. Der Wählermarkt ist viel mobiler als früher, dazu gibt es viele Krisen. Es hat einen Grund, warum in Wien die KPÖ nie eine Rolle gespielt hat, weder in der Ersten noch in der Zweiten Republik: Das liegt an der Integrationskraft der Sozialdemokratie – und unserem starken Schwerpunkt auf der sozialen Frage in allen Bereichen. Leistbares Wohnen etwa, genauso Bildung mit der nun kostenfreien Ganztagsschule. Das gibt es nur in Wien.

Sie regieren in Wien mit den NEOS. Doskozil und Babler plädieren für eine Ampelkoalition im Bund. Ist das der richtige Weg für die SPÖ?

Ludwig

Ich bin nie für große Koalitionsspekulationen. Wir sollen für die Positionen der SPÖ eintreten. Wir schließen nur eine Koalition mit der FPÖ klar aus. Aber sonst würde ich vor der Wahl keine Koalition ausschließen.

Ist es möglich, dass die SPÖ für die Wahl neben dem Parteichef einen Kanzlerkandidaten aufstellt?

Ludwig

An und für sich haben wir die Diskussion so geführt, dass der Parteichef auch Spitzenkandidat für die SPÖ sein soll.

Immer wieder wird Ihr Name genannt. Schließen Sie aus, dass Sie 2024 im Bund antreten?

Ludwig

Das schließe ich aus. Ich war immer in der Kommunalpolitik, und dort bleibe ich. Ich bewundere das Selbstbewusstsein, das vor allem manche Männer an den Tag legen, die sehr unvermittelt in die Bundespolitik einsteigen. Aber für mich schließe ich das aus.