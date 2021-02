Wochenend-Lockdowns: Wird Istanbul zum Vorbild für Wien?

von Naz Kücüktekin

In Wien überlegt Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) einen sogenannten „Wochenendlockdown“. Die Idee dahinter: Von Montag bis Donnerstag oder bis Freitag – das ließ er offen - soll alles offen haben, sogar die Gastro. Am Wochenende sollen die Rollbalken hingegen runtergehen und ein harter Lockdown herrschen. Laut Hacker könne man damit „Pandemiewellen“ gut in den Griff bekommen.

Im Gesundheitsministerium wird der Vorschlag schon länger geprüft, die Gastronomie hält ihn für eine Schnapsidee. Und der Wiener Handel wird sich schön bedanken, wenn der Lockdown auf Wien begrenzt bleibt und die Wochenend-Shopper auf Niederösterreich ausweichen, zum Beispiel in die SCS.

Weniger Ausnahmen als in Österreich

In der Türkei ist der Wochenendlockdown schon seit Anfang der Pandemie immer wieder Praxis. Seit 4. Dezember 2020 gilt er bis auf Widerruf. Das türkische Gesundheitsministerium verkündete Ausgangssperren, die unter der Woche zwischen 21 und 5 Uhr Früh und am Wochenende zwischen Freitag 21 Uhr bis Montag 5 Uhr gelten. In diesen Zeiten, in denen wörtlich übersetzt ein „Verbot auf die Straße zu gehen“ herrscht (sokağa çıkma yasağı), ist es bis auf gewisse Ausnahmen komplett untersagt, den Wohnraum zu verlassen.