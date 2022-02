Wolfgang Sobotka: „Das hatten wir schon 1933“

Wolfgang Sobotka ist ein gebildeter Mensch, Historiker, Dirigent. Gepaart mit großem Selbstbewusstsein, ergibt das eine interessante Mischung: immer streitbar, mal amüsant, mal brisant, bisweilen gefährlich für ihn selbst. Der Präsident des Österreichischen Nationalrats war am vergangenen Freitag Gast im Club 3, dem gemeinsamen TV-Format von profil, „Kurier“ und „Kronen Zeitung“. Er enttäuschte die Erwartungen nicht.

Denn gleich an zwei Stellen bediente sich Sobotka historischer Vergleiche, die noch zu breiten Diskussionen führen könnten. Im zweiten Teil der Sendung konfrontierten die Interviewer den Gast mit seiner problematischen Position als Leiter des bevorstehenden parlamentarischen Untersuchungsausschusses.

Warum wolle er die Vorsitzführung nicht an seine Stellvertreter im Parlamentspräsidium abgeben und so der unschönen Optik von Befangenheit entgehen? Sobotka wörtlich: „Es kann nicht sein, dass jemand wegen irgendwelcher Unterstellungen aus einer Funktion herausgeht, der Erste, der Zweite, der Dritte Präsident. Das hatten wir schon 1933.“ Offensichtlich bezieht er sich auf die „Selbstausschaltung des Parlaments“ (so die fragwürdige Diktion von Engelbert Dollfuß) durch eine Geschäftsordnungskrise, die im Ständestaat mündete. Eine gewagte Analogie des ehemaligen Geschichtslehrers Sobotka.