Wrabetz stoppte ORF-Site

ORF-General stellte faktoderfake.at per Weisung offline – KommAustria prüft

Wie profil in seiner am Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, ließ ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz die umstrittene Website faktoderfake.at per Weisung vom 23. Oktober offline stellen. Das Erkennungstool für Falschmeldung in den sozialen Medien war vom ORF bei den Medientagen im September präsentiert worden. Kurz darauf hatte die Medienbehörde KommAustria ein Prüfverfahren eingeleitet, weil es der ORF verabsäumt hatte, das neue Online-Angebot zu melden. Das Verfahren ist laut profil noch anhängig.