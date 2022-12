Zitate der Woche: "Ich habe nichts von meinem Tod verspürt"

"Was er sagt ist nicht die Bibel, sondern seine Aussage entspricht in vielen Bereichen nicht der Wahrheit." - Sein Wort in Gottes Ohr: Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) schwärzte vor der Staatsanwaltschaft seinen Ex-Vertrauten Thomas Schmid an.

"Ich habe nur den österreichischen Bundeskanzler letztlich erlebt, wie er sich, verzeihen Sie mir den Ausdruck, am Nasenring durch die Manege hat führen lassen." - Karl Nehammer (ÖVP) als Ungarns und Serbiens Tanzbär in Asylfragen, findet NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger.