Zitate der Woche: "In Wirklichkeit sind wir alle Prinzessinnen

"Auf alle Fälle Niederösterreich." - hätte ein Problem, wenn die ÖVP unter 40 Prozent fällt, meint Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

"Die Mikl ist kein Kickl." - FPÖ-Obmann Herbert Kickl will das Reimen nicht lassen.

"Ich beobachte einen zunehmenden Populismus, der wie eine Krankheit in alle Parteien hineinwächst." - Christoph Badelt, Präsident des Fiskalrats.

"Eine bunte Fassade wäre der absolute Hit." - Grünen-Kultursprecherin Eva Blimlinger wünscht sich mehr Außenfarbe für das innen rundumerneuerte Parlamentsgebäude.

"Was stört es die Wiese, wenn ein weißes Band durchführt?" - Franz Hörl (ÖVP), Seilbahner und Ökologe.

"Erst wenn mir der Herr Arbeitsminister drei Küchenchefs zur Verfügung stellt, kann ich überhaupt darüber nachdenken." - Die Politik-Rückkehr von Sepp Schellhorn (NEOS) muss wohl warten.

"Selbst bei der Rettung der Welt braucht es die Einhaltung der demokratischen Regelung." - Einst selbst angekettet, jetzt Kleber-skeptisch - Vizekanzler Werner Kogler (Grüne).

"Wenn wir so weit sind, dass wir diese Blockaden einfach hinnehmen, dann sind wir bei der Selbstjustiz." - Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP).

"In Wirklichkeit sind wir alle Prinzessinnen." - Landeshauptmann im Nebenberuf, Hans Peter Doskozil (SPÖ).

"Ich bin jetzt jede Woche im Wirtshaus." - Der grüne Vize-Bundesparteichef und Landesrat in Oberösterreich Stefan Kaineder will sein Ohr am Stammtisch haben.

"Wir können auch Flugverkehr mit UFOS verbieten, aber es wird nicht stattfinden." - ÖVP-Umweltsprecher Johannes Schmuckenschlager zum Nein für ein Fracking-Verbot.

"Unser Tatort ist regelmäßig das Smartphone." - WKStA-Leiterin Ilse-Maria Vrabl-Sanda kassiert sie alle ein.