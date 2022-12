Inflationsabsicherung: 10.000 Euro richtig anlegen

Während Börsenindizes 2022 nur ein Abwärts kannten, zeigt eine Kurve steil nach oben: die Inflationsrate. Sichere Anlagen wie Anleihen bringen noch immer zu wenig, um die hohe Inflation zu kompensieren. Markus Kaller, Wertpapier-Experte der Erste Group: " Aber nicht zu handeln, ist derzeit sicher die schlechteste Lösung, denn am Sparbuch oder Girokonto ist ein Wertverlust des Geldes garantiert." Zudem übersehen Anleger gerne, dass man an den Kapitalmärkten nicht nur in Aktien investieren kann. Vielmehr steht hier ein sehr breites Spektrum von Veranlagungsinstrumenten zur Auswahl. "So wie es kein schlechtes Wetter beim Sport gibt, sondern nur eine falsche Bekleidung, so verhält es sich auch an den Börsen. Man muss die richtigen Tools wählen, um auch in herausfordernden Zeiten Chancen nutzen zu können", rät Kaller.



In den USA ist die Inflationsrate im Oktober auf 7,7 Prozent gesunken, in Europa ist ein schnelles Abfallen der Inflationsrate noch nicht abzusehen. Stefan Bruckbauer, Chefökonom der UniCredit Bank Austria: "Nächstes Jahr dürfte die Inflation in Österreich mit einer Spanne zwischen sechs und sieben Prozent zwar etwas geringer ausfallen als heuer, aber noch immer deutlich über der Zielmarke der Europäischen Zentralbank von zwei Prozent liegen." Auch Robert Löw, Vorstandsvorsitzender der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG, prognostiziert eine Entspannung an der Inflationsfront: "Wir gehen davon aus, dass der Inflationshöhepunkt in den USA bereits überschritten und in der Eurozone bald erreicht wird. Seit dem Sommer haben die Energiepreise wieder spürbar nachgelassen, was den Teuerungsdruck bereits reduziert.