Jim Rogers: "Es kommen sehr schlechte Zeiten auf uns zu"

Mister Rogers, wir würden Sie hier in Wien dringend zur Wiederbelebung der Börse brauchen. Der Leitindex ATX ist seit Jahresbeginn zweistellig im Minus.

Jim Rogers

Nahezu jeder Börsenplatz der Welt ist derzeit im Minus. Nicht nur Wien.

Vor genau einem Jahr, also bevor Putin die Ukraine angegriffen hat, erzählten Sie zu meinem Unverständnis, dass Sie in eine Kohlemine in Indonesien und in Uran investiert hätten und sich von den viel zu teuren Aktienmärkten in den USA und Europa verabschiedet hätten. Haben Sie eine Glaskugel?

Jim Rogers

Ich mache viele Fehler, aber manchmal liege ich auch richtig.

Sind Sie immer noch in Kohle und Uran investiert?

Jim Rogers

Ja, natürlich. Denn es sieht so aus, als ob die Welt noch mehr Uran und Kohle braucht. Ich befürchte, dass sich die Dinge in den nächsten zwei Jahren nochmals deutlich verschlechtern. Rund um den Globus gibt es sehr viel Pessimismus. Und normalerweise, wenn so viel negative Stimmung herrscht, passiert etwas, und die Menschen werden wieder kurzfristig optimistisch. Nicht, dass ich damit rechne, aber wenn es Frieden in der Ukraine gäbe, würden alle Hurra schreien, und die Börsen würden steigen. Ich denke, es wird zumindest noch eine Börsenrally geben, womöglich die Letzte. Es kommen sehr schlechte Zeiten auf uns zu.

Nähern wir uns jetzt wirklich dem von Ihnen seit 2018 heraufbeschworenen Crash-Zeitpunkt, an dem Sie kurz zuvor noch Ihre Dollars in Gold umtauschen werden?

Jim Rogers

Noch habe ich sehr viele US-Dollar! Dabei hat der Dollar große Probleme, weil die USA der größte Schuldner der Geschichte sind. Doch die Investoren halten den Dollar für einen sicheren Hafen. Deshalb ist er überbewertet. Wenn sich die wirtschaftliche und politische Lage noch weiter verschärft und die Anleger nur noch in den Dollar flüchten, könnte eine Blase entstehen. Dann verkaufe ich meine Dollars-wobei ich auch noch nicht weiß, was ich damit kaufe. Ich habe nun seit mehr als einem Jahr keine Edelmetalle mehr gekauft, aber ich werde weiteres Gold und Silber kaufen, wenn die Stimmung depressiv wird.

Der Dollar hat gegenüber dem Euro in den letzten zwölf Monaten zehn Prozent zugelegt. Er war eines der wenigen Investments, mit dem man verdient hat.

Rogers

Einige Rohstoffe sind auch gestiegen-Agrarrohstoffe, Öl und Gas. Wenn viel Geld gedruckt wird, kann man sich dagegen nur mit Assets schützen, die mit der Inflation steigen. Das sind Realwerte und Rohstoffe. Nur würde ich sie jetzt nicht kaufen. Erst wenn sie wieder eine Weile fallen, wenn sich das Weltbild kurzfristig wieder erhellt. Ich investiere immer nur in bestimmte Assets, wenn sie schwach sind.

Sie waren unter den Ersten, die in China investierten. Sehen Sie uns schon im chinesischen Jahrhundert-trotz der Probleme, die China gerade hat?

Rogers

Ich sehe zumindest niemand anderen im 21. Jahrhundert in Poleposition. Amerika war die Weltmacht im 20. Jahrhundert und hatte jede Menge Probleme wie die Große Depression. Ein Unternehmen oder auch ein Staat hat in der Wachstumsphase Probleme. So wie China. Ein guter Zeitpunkt, zu investieren.

In welchen Sektoren könnte das sein?

Rogers

In China, aber auch in Korea und Japan bedeuten Katastrophe und Chance dasselbe. So denke ich auch. Ich schaue mich um, wo das Virus sich katastrophal ausgewirkt hat: bei Airlines, in der Unterhaltungsindustrie, im Tourismus. Regional gefällt mir gerade auch Usbekistan. Die Sowjets haben das Land ruiniert, aber die jetzige Regierung macht Dinge, die ich auch machen würde, um die Wirtschaft wiederzubeleben. In Kambodscha schaue ich mich gerade um, bin ich aber noch nicht investiert. In Usbekistan habe ich einige Aktien gekauft, das geht in Kambodscha oder Pakistan noch nicht. Da beteilige ich mich direkt an Unternehmen.

Und Europa?

Rogers

Ich habe Europa noch nicht aufgegeben. Und ich werde sicher noch europäische Aktien in Zukunft kaufen. Doch ich glaube, dass Europa in den nächsten Jahren große Probleme haben wird. Wie gesagt: Es wird dort vielleicht eine große Rally geben, wenn es Frieden gibt. Deshalb wette ich auch nicht gegen Europa. Aber ich sehe nicht genug Gründe, warum ich jetzt in Österreich, Deutschland oder anderswo in Europa investieren sollte.