Risiko ohne Kapital

Hohes Risiko, hohe Renditen-dieses Prinzip zeichnet Wagniskapitalfonds aus, und deshalb investieren diese Fonds vor allem in Start-ups: Hightech-Unternehmen in der Wachstumsphase, die noch keine Gewinne abwerfen und somit große Wetten in die Zukunft sind. Die Suche nach sogenannten Einhörnern-Start-ups mit Milliardenbewertung-erreichte in den USA im Jahr 2021 den Höhepunkt: Risikokapital in Höhe von 302,5 Milliarden Euro floss damals laut der Analyseplattform Pitchbook in Start-ups, fast doppelt so viel wie im Jahr davor. Vergangenes Jahr ließ dann die Investorentätigkeit mit 264,3 Milliarden Euro spürbar nach. In Europa sieht der Trend ähnlich aus, hier fielen die Start-up-Finanzierungen laut der Datenbank Crunchbase vom Rekordwert von 109 Milliarden Euro im Jahr 2021 auf 82,5 Milliarden Dollar. Die zurückhaltende Stimmung macht sich auch unter den österreichischen Start-up-Investorinnen und -investoren breit: 2021 finanzierten sie laut dem EY Start-up Investment Barometer 1,23 Milliarden Euro, vergangenes Jahr nur noch eine Milliarde Euro. Was sowohl aus den internationalen als auch aus den lokalen Zahlen hervorgeht: Der Einbruch bei den Investments passierte vor allem im zweiten Halbjahr 2022.

Start-up-Krisen trüben Stimmung

Nina Wöss vertritt als Vorsitzende der Austrian Private Equity and Venture Capital Organisation (AVCO) die heimische Risikokapitalszene und begründet die Zurückhaltung so: "Ich würde die aktuelle Stimmung als vorsichtig beschreiben, unter anderem auch deswegen, weil die Entwicklungen in den USA-Stichwort Silicon Valley Bank-die VC-Branche besonders getroffen haben. Auch die veränderte Zinslandschaft und die aktuellen konjunkturellen Aussichten machen die Branche naturgemäß vorsichtiger." Dieses Gefühl hat die Interessensvertretung gemeinsam mit der Austrian Angel Investors Association (AAIA) und dem Austria Wirtschaftsservice (AWS) im kürzlich veröffentlichten Austrian Investing Report 2022 in Zahlen gepackt: Dieses Jahr sind weniger Finanzierungsrunden und mehr Veräußerungen der Beteiligungen geplant, geht aus der Umfrage unter institutionellen Investoren und Business Angels hervor. Ein Aspekt unterscheidet die beiden Investorengruppen: Während die Business Angels, die vorwiegend in Frühphasen einsteigen, die durchschnittliche Investmentsumme von 420.000 Euro im Jahr 2022 auf 380.000 Euro reduzieren wollen, planen die institutionellen Fonds mit 7,57 Millionen Euro Kapital 25 Prozent mehr als im Vorjahr.