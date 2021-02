2015 und die Folgen

Ja, aber. Herbert Zerche, Geschäftsführer der Weinhandelsplattform Neunweine.at, bittet um Differenzierung: "Ich bin kein großer Fan pauschaler Jahrgangsbewertungen. Natürlich hat 2015 in ganz Österreich optimale Bedingungen gebracht. Aber man kann das Jahr trotzdem nicht über einen Kamm scheren. Es kommt eben doch sehr auf den Weinstil und die Verarbeitung an. Klassische Weinviertel DAC etwa werden 2015 nicht sehr viel anders ausfallen als in den Jahren zuvor, weil hier die Trauben ohnehin selten bis zur Vollreife im Weingarten hängen. Zudem werden in derart heißen Jahren viele Rotweine sehr früh gelesen, was sich nach einigen Jahren im Keller durchaus negativ bemerkbar machen kann."