Sebastian Hofer: Management of Chaos

Am allerbesten fährt der ergebnisorientierte Chef übrigens folgendermaßen: Ergebnisorientierung vergessen und Untergebene einfach machen lassen, was sie wollen. Und zwar genau so lange, wie sie halt wollen. Arbeitstitel der zwei- bis fünftägig buchbaren Veranstaltung: AIM (Anarchy in the Mittelburgenland).