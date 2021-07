profil: Nachdem die Genossenschaft gerade einmal zehn Mitglieder zählt - heißt das, dass Sie selektiv vorgehen? Hollinetz: Nein, wir stellen einfach die richtigen Fragen in unserem Mentorenprozess. So unterstützen wir die wechselseitige Entscheidungsfindung, ob die neue Interessentin oder der neue Interessent zu unserer doch sehr besonderen Unternehmenskultur passt. Bei der Otelo eGen weiß jeder, was der andere verdient. Wir reden über Lebenssituationen. Wer diese Transparenz nicht will, ist bei uns nicht gut aufgehoben. Oder das kooperative Moment, dass man gern mit anderen teilt - viele wollen das nicht. Ein dritter Aspekt: Wenn in der Genossenschaft etwas investiert wird, dann gehört es der Genossenschaft. Ich bin nicht der Eigentümer dieses Tablets hier, ich nutze es. Das ist für manche emotional nicht packbar.