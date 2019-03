Zustimmungserklärung:

Ich stimme zu, dass die VGN Medien Holding GmbH, die VGN Digital GmbH und die VGN Medien Holding GmbH die von mir oben angegebenen personenbezogenen Daten zwecks Übermittlung von Informations- und Werbematerial über deren Magazine und Online-Medien, für Marketingmaßnahmen (Gewinnspiele, Veranstaltungen, Newsletter für deren Waren und Dienstleistungen) sowie für Abo- und Sonderwerbeaktionen verarbeiten und mich zu den vorgenannten Zwecken via SMS, E-Mail, Telefon oder postalisch kontaktieren dürfen. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail an datenschutz <AT> vgn.at widerrufen. Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erhalte ich in der Datenschutzerklärung, abrufbar unter: www.vgn.at/Datenschutzpolicy.