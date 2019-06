Ausstellung Katharina Gaenssler - ATLAS UND SEQUENZ

Das Fotobuch, das in den vergangenen Jahren einen rasanten Aufstieg in der Gunst von Künstler_innen, Sammler_innen und Kurator_innen erlebt hat, ist das Medium der Wahl für Katharina Gaenssler (*1974). Mit ihrer Kamera scannt sie in unzähligen Aufnahmen für die Öffentlichkeit unzugängliche Orte oder dokumentiert in tausenden von Fotografien ihre Reisen. profil verlost 15x 2 Karten!

Katharina Gaenssler (*1974) hat sich auf die fotografische Komprimierung und Transposition von Räumen spezialisiert. In tausenden Aufnahmen scannt sie mit ihrer Kamera Orte und durchfahrene Distanzen akribisch ab und errichtet sie an anderer Stelle als wandfüllende Kollagen in ephemeren Installationen neu oder bindet sie zu voluminösen, mitunter mehrbändigen Atlanten. WestLicht eröffnet erstmals in Österreich einen Einblick in das umfassende Buchwerk der international präsentierten und vielfach ausgezeichneten Künstlerin. Dabei wird das Buch als Zeitraum und analoge Festplatte im Verhältnis zu seiner Materialität und Körperlichkeit vor Augen geführt. Systematisch entlang eines Rasters und Ordnungsprinzips erfasst, sind Gaensslers Lexika jeweils spezifische Formate, deren skulpturaler Reiz Hand in Hand geht mit den umspannten Sequenzen quasi zufälliger, teils abstrakt wirkender Realitätsfragmente. Im Erblättern der einzelnen Seiten werden ihre Reisen – etwa die Sechstagetour mit der Transsibirischen Eisenbahn – und die durchmessenen, für die Öffentlichkeit oft unzugänglichen Räume und Kunstwerke neu erfahrbar. Griffig und widerständig zugleich, können ihre Bücher als Archive gelesen werden, in denen sich aktuelle bildtheoretische Perspektiven ebenso entfalten wie ein betörender Eigensinn der Objekte.

