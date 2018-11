Am Mittwoch, den 5. Dezember 2018 um 18.00 Uhr eröffnet in der Fotogalerie WestLicht die Ausstellung "MODEL ARBUS GOLDIN". Mit Lisette Model (1901– 83), Diane Arbus (1923 – 71) und Nan Goldin (* 1953) präsentiert WestLicht drei große amerikanische Fotografinnen, deren Bilder den Blick auf die menschliche Gesellschaft radikal erweiterten – um das Andere, das Außergewöhnliche, um soziale Randfiguren und exzentrische Persönlichkeiten.

Sie hielten das gesellschaftliche Leben Amerikas, in dem sich als Einwanderungsland bis heute die Welt spiegelt, in unterschiedlichen Phasen des 20. Jahrhunderts fest. Über drei Generationen, angefangen mit der in Wien aufgewachsenen Model, formulierten sie den Dialog zwischen Fotografin und Porträtierten auf eigene Weise jeweils neu und verbanden das Dokumentarische mit dem Subjektiven. Ihre persönliche Sicht auf den Menschen und seine disparaten Lebenswelten, ihr Zugang zum Existentiellen und ihr Einsatz des Mediums Fotografie gingen mit einer Kritik bestehender Normen einher, die kulturelle und ästhetische Konventionen konsequent in Frage stellte. So sind ihre Werke – über 100 von ihnen sind nun im WestLicht zu sehen – einerseits Ausdruck ihrer Zeit und der verschiedenen Milieus, in denen sie sich bewegten, andererseits Hommagen an die Vielfalt des Seins.



Die Ausstellung ist vom 6. Dezember 2018 bis zum 24. März 2019 in der Fotogalerie WestLicht zu sehen.

Westbahnstraße 40; 1070 Wien; +43 1 522 66 36 60

Nähere Informationen finden Sie hier

profil verlost 15x 2 Karten für die Ausstellung "MODEL ARBUS GOLDIN" inkl. Kuratorenführung am 18. Jänner 2019! Jetzt mitmachen!