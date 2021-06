Brücken zwischen Wissenschaft und Wirtschaft

Nachwuchswissenschaftern ist es oft nicht ganz klar, wie ihre Karriereoptionen abseits der Wissenschaft einzuschätzen sind. Meist fehlt es an Know-how und Know-who, an Einblicken in Unternehmenskulturen

und mögliche Aufgabenfelder. Das Career Center der Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG) hilft – und erleichtert gleichzeitig den Wissenstransfer zwischen Forschung, Wirtschaft und anderen Sektoren. Grundsätzlich spielen Transferable Skills eine wichtige Rolle: „Das sind Fähigkeiten, die in verschiedenen Lebensbereichen, nicht nur in der Arbeitswelt, relevant und hilfreich sind, wie zum Beispiel Kommunikation und Projektmanagement“, erklärt Kaitlin Appleby, Program Manager im Career Center. Das Career Center liefert gleich eine ganze Palette von Angeboten, mit denen diese Skills gezielt gefördert werden. „In persönlichen Gesprächen werden die gewünschten Karrierewege, erworbenen Kompetenzen und Qualifikationslücken der Forscher ermittelt“, so Appleby. Darauf bauen verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten auf, neben interaktiven Trainings etwa auch mehrtägige Intensivprogramme: In der Summer School werden Nachwuchswissenschafter individuell gecoacht und auf (potentielle) Führungsfunktionen vorbereitet, die Winter School fokussiert auf Kommunikations- und Präsentationstechniken. „Damit unterstützen wir Forscher nicht nur am Weg zur erfolgreichen wissenschaftlichen Publikation und bei der Fertigstellung ihrer Dissertationen, wir fördern auch in der Privatwirtschaft nachgefragte Kernkompetenzen.“