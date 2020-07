Business-Talk und Kunstgenuss

Für die rund 100 Besucher gab es nämlich auch exklusive Einblicke in die neue Albertina Modern im Künstlerhaus. Bei einer Führung konnten sie die neuen Ausstellungsräume und die aktuelle Schau „The Beginning – Kunst in Österreich 1945 bis 1980“ besuchen.

Auf den bevorstehenden runden Geburtstag des profil ging CSO Martin Moser in einer Ansprache ein: „Ein 50-jähriges Jubiläum im Medienbereich ist nicht selbstverständlich. Und dieses wollen wir mit den nationalen Vertretern von Politik und Wirtschaft entsprechend feiern. So wird es am 13. September eine Jubiläumsausgabe zur 50-jährigen Geschichte des profil geben.“

Der Einladung zum Business-Talk mit Kunst-Soiree folgten: Thomas Winkler (UBM), Réka Bálint (Samsung Österreich), Corinna Tinkler (Verbund), Bettina Schragl (Immofinanz), Jochen Ressel (Soccer Coin), Barbara Steigenberger (OMD), Jürgen Walter (eumedia), Tanja Kanduth (L'Oréal), Alexander Ludwig (Schlumberger), Herta Nagele (Österreichische Lotterien), Andreas Hochreiter (Niederösterreich Werbung), Sonja Egger (OMD), Birgit Fenderl (ORF), Gerhard Gucher (Vamed), Brigitte Haumer (Media 1), Doris Muck (OMD), Siegfried Stepke (e-dialog) und viele mehr.