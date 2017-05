Nina & Karl Holzmann

Weinviertel DAC (ex aequo). Karl und Nina Holzmann haben ein Faible fürs Ausgefallene. Im Kontext des Weinviertler Weinbaus heißt das zum Beispiel, dass in ihren Rieden nicht nur der gewissermaßen unvermeidliche Grüne Veltliner reift, sondern auch Roter Muskateller, Roter Riesling, Roter Veltliner oder, seit Kurzem, sogar Roter Traminer – nicht nur in der Gegend von Bad Pirawarth im Bezirk Gänserndorf exotische Gewächse. Familie Holzmann weiß aber natürlich schon auch, was sich im Weinviertel gehört. Und zwar gehört ein eleganter, würziger Weinviertel DAC mit gutem Trinkfluss gemacht, was Holzmanns, wie die profil-­DAC-Verkostung zweifelsfrei ergeben hat, mit dem aktuellen Jahrgang 2016 ganz hervorragend gelungen ist. Wie man das schafft? Mit Engagement, Leidenschaft und generationenübergreifender Hilfe, namentlich durch die Söhne Lorenz und Leonhard sowie Karl Holzmann Senior, seines Zeichens langjähriger Kellermeister der Weinbauschule Klosterneuburg.