Diagonale 2019 - Festival des österreichischen Films

Unter dem Motto "Für immer Kino. Um zu fühlen. Um zu verstehen." findet heuer die Diagonale von 19. bis 24. März 2019 statt. Eingebettet in die urban-elegante steirische Landeshauptstadt und mit frühlingshaftem Flair, widmet sich die Diagonale dem freudvollen Erkunden des österreichischen Films. Zum 22. Mal in Graz – berührend, erhellend, inspirierend. Mit 112 Filmen im Wettbewerb, spannenden Specials, einem facettenreichen Rahmenprogramm und der Vergabe von Österreichs höchstdotierten Filmpreisen wird das Festival des österreichischen Films zum Hotspot für alle Filmbegeisterten.

© ÖFilm



Als sich Katrin und Lukas zehn Jahre nach ihrer Affäre wiedersehen, sind die Gefühle sofort wieder da. Kurz darauf folgt der Heiratsantrag. Um das Rätsel der Liebe zu erkunden, hält Katrin Momente ihrer Beziehung mit der Handykamera fest, die sie zu einem sehr persönlichen Dokumentarfilm montiert. Unterhaltsam und kompromisslos erzählt Szenen meiner Ehe von der Liebe mit all ihren Höhen und Tiefen und lädt dazu ein, über sich selbst nachzudenken.



profil verlost 10 x 2 Tickets für Szenen meiner Ehe von Katrin Schlösser am Freitag, 22. März 2019, 20.30 Uhr , im UCI Annenhof Saal 6.

© Ludwig Wüst

Mit Das Haus meines Vaters festigte Wüst seinen internationalen Ruf als Ausnahmefilmemacher. Andrej lebt in Frankfurt. Ein Anruf lässt ihn an den Ort seiner Kindheit zurückkehren, in das Haus seines Vaters. Mit Handkamera in einer beinahe durchgängigen Einstellung gefilmt, wird der Besuch zur Spurensuche mit ungewissem Ziel. Eine Übung in Unmittelbarkeit, packend unaufgeregt.

Im Anschluss Werkstattgespräch mit Ludwig Wüst (Regie) und Stefan Grissemann (Leiter Kulturressort, profil).



profil verlost 10 x 2 Tickets für Das Haus meines Vaters von Ludwig Wüst am Samstag, 23. März 2019, 13.00 Uhr , im Filmzentrum im Rechbauerkino.