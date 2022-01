Digitale Offensive der Privatbanken

Hermann Wonnebauer, Chef der Zürcher Kantonalbank in Österreich, sagt: „Wir sind bei der Digitalisierung keine Pioniere und eher zurückhaltend: Wir bieten derzeit jene Dienstleistungen an, die Sinn machen, zum Beispiel ein E-Banking-Tool.“ Das Face-to-Face-Geschäft sei wichtiger. Dennoch mache die ZKB die „digitalen Hausaufgaben“: Mit Jahresanfang wurde laut Wonnebauer die größte Investition in der Geschichte getätigt und ein neues Kernbankensystem eingeführt. Die Anbieter versuchen also den Spagat zwischen persönlicher Betreuung und digitalen Services.