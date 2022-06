„Es ist falsch, Technologien zu ignorieren“

Was bringen Incentive-Systeme?

Jens Winter, Partner und Rechtsanwalt bei CMS Reich-Rohrwig Hainz, wird beim ARS-Kongress über Incentives und Mitarbeiterbeteiligungsmodelle sprechen – dazu zählt alles, was erfolgs- und leistungsabhängig ausbezahlt wird und über das übliche Entgelt hinausgeht. „Incentive-Systeme sollen als Motivation dienen, außergewöhnliche Leistungen zu erbringen“, erklärt Winter. Wichtig sei dabei die Zielsetzung, also: Was will ich damit erreichen? Es sollten nicht einfach Incentives von anderen Unternehmen blind übernommen werden, warnt Winter. Fest steht aber, dass Mitarbeiter heute mehr darauf achten. „Nun kommen Fragen auf wie: Was hat der Arbeitgeber anzubieten?“ Zudem ist Transparenz ein wichtiger Faktor, sollen Incentives erfolgreich sein und zu den Zielen des Unternehmens beitragen.