Expansionskurs 6B47: Urbane Zukunftskonzepte

Die Ausrichtung für 2021 ist, den Residential-Bereich sowie das Thema Stadtentwicklung mit urbanen Zukunftskonzepten in den Kernmärkten Deutschland, Österreich und Polen weiter voran zu treiben. „Das Wohnsegment hat sich einmal mehr als krisensicher erwiesen – das hat gerade das vergangene Jahr eindeutig gezeigt. Durch unseren Residential-Schwerpunkt sind wir bei 6B47 gut aufgestellt. Hinzu kommen neue Projekte mit aktuell 25 Projekten und einem Investitionsvolumen von 1,6 Mrd. Euro in den Kernmärkten und auch erfolgreiche Verkäufe in der Höhe von rund 145 Mio. Euro“, so 6B47 CEO Sebastian G. Nitsch.