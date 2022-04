Fertighaus: Fokus auf Energie und Klimaschutz

Wie hat sich die Fertighausbranche in Österreich in den vergangenen beiden Jahren entwickelt?

Christian Murhammer: 2021 war eines der wachstumsstärksten Jahre in der Geschichte der Fertighausbranche in Österreich. Was auf den ersten Blick großartig klingt, stellt die Anbieter jedoch vor große Herausforderungen. Das Material war noch irgendwie zu beschaffen oder im Unternehmen vorhanden – aber wer sollte das Material verbauen? Stichwort: Fachkräftemangel. Auch in Zeiten übervoller Auftragsbücher dürfen die Auftraggeber nicht überdurchschnittlich lange auf ihr Traumhaus warten müssen. So mussten die Mitarbeiter der Unternehmen Überdurchschnittliches leisten. Teilweise wurde im Dreischichtbetrieb rund um die Uhr gearbeitet und das Personal aufgestockt, wo immer es möglich war.

Hohe Preise für Materialien und Lieferengpässe betreffen viele Branchen - gilt das auch für Ihre?

Ja, leider machen diese Herausforderungen auch vor der Fertighausindustrie nicht halt. Das große Glück ist, dass die Fertigbauunternehmen nicht zum Baumarkt um die Ecke einkaufen gehen, wenn ein Auftrag einlangt. Sie verfügen über gut gefüllte Lager, ein bewährtes Beschaffungsmanagement mit langfristigen Verträgen und eingespielten Lieferketten sowie eine vorausplanende Beschaffung, die sich am Auftragsstand orientiert. Auch Regionalität bei der Materialbeschaffung sorgt für ein Mehr an Versorgungssicherheit. Die Lager und Lieferverträge helfen jedoch nicht allein bei der Verfügbarkeit der Baumaterialien, sie helfen auch Preisschwankungen etwas abzufedern.

Wie haben sich die Preise für die Kunden zuletzt entwickelt und wie wird es heuer weitergehen?

Teilweise sind die Entwicklungen der Materialpreise absurd. Der Holzpreis etwa legte nach einigem Auf und Ab in den letzten 16 Monaten um 75 Prozent zu, Spanplatten um 60 Prozent und so weiter. Natürlich bedeuten diese Materialpreissteigerungen nicht, dass die Hauspreise im gleichen Ausmaß steigen. Hier kommt den Auftraggebern der Materialmix zugute, der in einem Fertighaus steckt. Während manche Materialien preislich zugelegt haben, sind andere annährend gleich geblieben. Dadurch haben Preise für Fertighäuser in den letzten eineinhalb Jahren lediglich um einen niedrigen zweistelligen Prozentsatz zugelegt. In die Zukunft kann niemand blicken. Experten rechnen jedoch in der zweiten Jahreshälfte mit einem Ende der Preisrallye bei Baumaterialien.

Welche Trends sind jetzt bei der Errichtung von Fertighäusern zu beobachten?

Gebäude aus Holz werden sehr stark nachgefragt. Ebenso sparsame und ökologisch unbedenkliche Gebäude. Ein weiterer Trend ist jener zu schlüsselfertigen Ausführungen. Im Vergleich zu 2020 wurden im Vorjahr um zehn Prozent mehr schlüsselfertige Fertighäuser geordert. Ein sehr junger Trend ist die Bildung von Auftraggebergemeinschaften. Mehrere Familien, manchmal auch zwei Generationen, erwerben gemeinsam ein etwas größeres Grundstück und errichtet darauf ein Fertighaus mit mehreren Wohneinheiten in Kombination mit Gemeinschaftsflächen. Für die einzelne Familie kommt dieses Modell des Wohnens günstiger als die alleinige Errichtung eines Hauses. Die Wohnqualität entspricht jedoch der eines Einfamilienhauses.

Spielen Klimaschutz und Energiekosten bei der Auswahl heute eine große Rolle?

Natürlich stehen gerade jetzt die Energiekosten in Kombination mit der Energieverfügbarkeit im Mittelpunkt des Interesses. Zwei Aspekte sind in diesem Zusammenhang von Bedeutung: Geringer Energiebedarf durch gut gedämmte, dichte Gebäudehüllen und ein Höchstmaß an Autarkie durch selbst produzierten, selbst gespeicherten und selbst verbrauchten Strom.

Was spricht in dieser Hinsicht für das Fertighaus?

Das Einsparen von Energie unterstützt auch den Klimaschutz. Doch vorgefertigte Gebäude können weit mehr zum Schutz unserer Umwelt und des Klimas beitragen. Weit über 80 Prozent aller Fertighäuser sind aus Holz. Somit wird in ihren Wänden das Treibhausgas CO 2 gespeichert und so der Atmosphäre entzogen. Zudem werden Fertighäuser in Werken vorgefertigt. Die Baustellen müssen um ein Vielfaches weniger angefahren werden, was erneut der Umwelt zugute kommt. Das Fertighaus verbraucht also bei Produktion und Errichtung und auch während der Nutzungsphase ein Minimum an Energie. Und beim Rückbau kommt der Trennung und Wiederverwendung der Materialien im Sinne der Kreislaufwirtschaft eine immer größere Bedeutung zu.

Gibt es in Österreich überhaupt noch genug Gründe, um dort Fertighäuser zu errichten?

Es gibt noch Baugründe, speziell in den Flächenbundesländern im Osten Österreichs, allerdings explodieren die Preise. Sicher auch deshalb, weil die Verfügbarkeit rückläufig ist. Dabei wären genug Flächen in gut erschlossenen Gebieten von Gemeinden noch ausreichend vorhanden. Baulandreserven, leer stehende Altbestände und Spekulationsobjekte blockieren allerdings dieses wertvolle Bauland. Dabei sollten diese Flächen ebenso verpflichtend genutzt werden wie die innerkommunale Nachverdichtung.

Wegen Corona liegt das Home Office im Trend. Wird das auch bei der Planung eines Fertighauses nun stärker berücksichtigt?

Die Fertighausberater orten eindeutig eine gestiegene Nachfrage nach Arbeitsbereichen in den eigenen vier Wänden. Allerdings ist der ausschließlich als Büro zu nutzende Raum eher die Ausnahme. Im Sinne einer möglichst effizienten Raumnutzung werden die Arbeitszonen entweder in andere Räume integriert oder der eigene Büroraum erhält Zusatzwidmungen, wie beispielsweise als Gästezimmer.