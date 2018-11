Filmfestival: this human world

Das International Human Rights Film Festival - THIS HUMAN WORLD zeigt in der Zeit vom 29.November bis 10.Dezember über 100 ausgewählte Kurz-, Spiel- und Dokumentarfilme, welche sich mit gesellschaftspolitischen Fragen, Problemen und Herausforderungen auseinandersetzen und den weltweiten Umgang mit Menschenrechten auf die Leinwand bringen.

Die Filme - bildgewaltig, eindrücklich, mitreißend, humorvoll, bewegend - versuchen ein breites Spektrum aufzuzeigen, das sich zwischen cineastischem Genuss, anspruchsvoller Unterhaltung und dem Eindringen in neue, unbekannte Welten aufspannt und somit ein besonderes Kinoerlebnis ermöglicht. Durch neue Betrachtungsweisen entstehen neue Eindrücke, die das gewohnte Weltbild an einigen Stellen erweitern und an anderen ins Wanken bringen können. Reisen in neue Welten, Blicke in gesellschaftliche Hinterhöfe, unerhörte Geschichten der Vergangenheit, Erinnerungen, die dem Gedächtnis der Geschichte neue Zeilen hinzufügen.

THIS HUMAN WORLD sieht sich als Instrument der Bewusstseinsbildung, das Menschenrechtsthemen auf breiter Ebene präsentiert und ist die größte Filmplattform zu gesellschaftspolitischen Themen in Österreich. Außerhalb des Kinosaals wird ein vielseitiges Rahmenprogramm mit Workshops, Diskussionen, Lectures und Parties angeboten.

