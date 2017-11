Filmfestival: this human world

Das International Human Rights Film Festival this human world startet am 30. November und läuft bis zum 10. Dezember in Wien.

Das International Human Rights Film Festival this human world geht in seine 10. Festivalrunde und zeigt in der Jubiläumsausgabe über 100 Kurz-, Spiel- und Dokumentarfilme, welche sich mit gesellschaftspolitischen Fragen, Problemen und Herausforderungen auseinandersetzen und den weltweiten Umgang mit Menschenrechten auf die Leinwand bringen.

Außerhalb des Kinosaals wird ein vielseitiges Rahmenprogramm mit Workshops, Lectures oder Performances angeboten.



Infos & Karten unter www.thishumanworld.com

Jetzt mitmachen!

profil verlost 6 x 2 Karten für den Film Intent to Destroy: Death, Denial and Depiction sowie 6 x 2 Karten für den Film Risk !

Intent to Destroy: Death, Denial and Depiction

02.12. 20:15, Top Kino Saal 1

Regie: Joe Berlinger, 2017, US

Infos & Trailer unter: http://www.thishumanworld.com/movie_detail.php?movieId=134

Risk

06.12. 20:15, Filmcasino

Regie: Laura Poitras, 2016, DE/US

Infos & Trailer unter: http://www.thishumanworld.com/movie_detail.php?movieId=142

Einsendeschluss: 26.11.2017. Druckfehler & Irrtümer vorbehalten.