Als Heidi Klum vor elf Jahren zum ersten Mal dem deutschen Gesundheitsschuh-Hersteller Birkenstock mit Glitzersteinen, Edding-Stiften und ein paar Nieten zum Edelschliff verhalf, konnte man das für einen gelungenen Marketinggag halten. Seither engagiert sich das Top­model alljährlich für die stilistische Aufwertung des hochwertigen Hausschlapfens, der mittlerweile (auch ohne ihr Zutun) in Hipster-Kreisen Kultstatus genießt: Wer modetechnisch in der First Row marschieren will, tut dies unter anderem in Jeans, Karohemden und orthopädisch wertvollem Fußkleid.