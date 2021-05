Gastro-Openings: Schweizerhaus, Motto und Huth sperrten mit prominenten Gästen wieder auf

Test & Dine im Motto

Bernd Schlacher hat gemeinsam mit Uniqa die hauseigene "coolste Teststraße der Welt" in seinem Motto am Fluss ins Leben gerufen. "Die Pandemie wird uns noch länger begleiten. Testen ist wichtig. Und Testen ist cool. Es ist wichtig, dass wir das Testen als ganz normalen Teil unseres sozialen Lebens begreifen. Deshalb soll es so einfach und mühelos in unseren Alltag integriert werden, wie nur möglich. Wir sorgen dafür, dass der unvergessliche Besuch im Motto am Fluss schon beim Test-Erlebnis startet", so Schlacher.