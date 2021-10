Der Titel „Entrepreneur des Jahres“ ging dieses Jahr an Unternehmer und Ex-MIBA-Vorstandsvorsitzenden Peter Mitterbauer. „Österreich braucht solche Unternehmer-Persönlichkeiten, die immer in Bewegung sind, die neue Wege gehen und auf die auch in fordernden Zeiten immer Verlass ist. Dafür gebührt ihm unser aller Dank und der heurige Hermes-Wirtschaftspreis!“, so Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck in ihrer Laudatio.