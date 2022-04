Immobilien: Österreichische Unternehmen im Fokus

Das Motto der Mipim lautete übrigens „Driving Urban Change“ – damit sollte auf die neuen Ansprüche ans Wohnen und Arbeiten hingewiesen werden, also etwa die steigende Bedeutung von Home Office und guter Anbindung an den öffentlichen Verkehr. In diesem Zusammenhang hat St. Pölten seinen Masterplan als sogenannte Leading Second City hergezeigt. So werden Regionen bezeichnet, die in der Nähe von Metropolen liegen. Die niederösterreichische Hauptstadt und ihr Umland wollen in dieser Hinsicht zu einer Vorzeigeregion in Europa werden.