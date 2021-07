Folgt man den Prognosen, werden selbst Facharbeiter durch den Wandel in Mitleidenschaft gezogen - was einigermaßen erstaunt (siehe auch Interview). Die "Tendenz zur Dequalifizierung" muss vor allem deshalb befürchtet werden, weil "Maschinenbedienung sowie verschiedene Kontroll-und Überwachungsfunktionen automatisiert werden", schreibt Wissenschafter Hirsch-Kreinsen in seiner Analyse. Und MIT-Wissenschafter Andrew McAfee, der als Co-Autor des Bestsellers "The Second Machine Age" eines der jüngeren Standardwerke zum Thema digitale Revolution verfasste, erklärte in einem Interview mit dem deutschen Nachrichtenmagazin "Der Spiegel":"Die Grenze dessen, was als Routine gilt, verschiebt sich ständig. Hard-und Software beherrschen immer mehr Dinge, die eben noch als einzigartige menschliche Fähigkeiten galten. Wir brauchen aber immer weniger gut bezahlte Buchhalter oder Produktionsleiter."