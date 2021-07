"Diese Frage wird sich nicht an den Flüchtlingen entscheiden." Schon jetzt seien in Bereichen, in denen ein Mangel an Arbeitskräften herrscht, Mitarbeiter aus dem Ausland im Einsatz: In der Gastronomie zum Beispiel setzen viele Betriebe Arbeitskräfte aus Ungarn und Slowenien ein; Flüchtlinge werden in diesen Fällen gar nicht genommen, alleine der Sprachkenntnisse wegen. Davon abgesehen gibt es immer wieder Forderungen der Wirtschaft nach mehr staatlicher Unterstützung bei der Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt, etwa in Form von Lohnsubventionierung - auch das ist ein politisch heikles Thema, das deswegen nicht offen debattiert wird. Vergleichsweise nüchtern, aber nicht minder motiviert, gehen die Betreiber der Vermittlungsplattform RefugeesWork.at an die Sache heran: Nach dem Vorbild der bekannten Karriere-Portale im Internet können Unternehmen dort Jobs anbieten oder direkt nach Mitarbeitern suchen. "Wir bieten Unternehmen einen vorgefilterten Bewerberpool, das gibt ihnen in rechtlicher Hinsicht die nötige Sicherheit", sagt Dominik Beron, der gemeinsam mit Christoph Hauer und Jacob Wagner diese Idee geboren hat. Seit rund sechs Wochen gibt es die Möglichkeit einer Registrierung, per 23. Mai geht das Portal in den Vollbetrieb; rund 1700 Flüchtlinge und 210 Unternehmen sind im Moment dabei. Finanziert wird das Ganze durch die Mitgliedsbeiträge von Unternehmen; die Palette der verfügbaren Jobs reicht von Lehrstellen über Praktika bis zu Vollzeitangeboten. "Unser Ziel sind 350 Unternehmen, das Interesse ist bereits groß", sagt Beron. Innerhalb des ersten Jahres sollen 500 Geflüchtete vermittelt werden, für diese ist die Nutzung des Portals kostenlos. Den Unternehmen wird nicht nur zu Mitarbeitern verholfen, es wird auch Hilfestellung bei der Überwindung bürokratischer Hürden geboten. Als Ergänzung zu den Jobangeboten werden auch Volontariate für Asylwerber vermittelt.