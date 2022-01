Ein Unsicherheitsfaktor sind jetzt die Zinsen. Was erwarten Sie?

Wir wissen ja noch gar nicht, ob und in welchem Umfang die Zinsen steigen werden, da gibt es ja auch unterschiedliche Tendenzen in den USA und in Europa. Das trägt wieder zu der Unwissenheit bei. Es ist nicht klar, ob der Markt diese Unsicherheit bereits eingepreist hat. Panik ist immer die falsche Reaktion an den Finanzmärkten. Man weiß ja gar nicht, in welche Richtung es gehen wird.