Karrierewege für Wissenschafter

INDIVIDUELLE BERATUNG

Wissenschafter verfügen über Know-how und Kompetenzen, die auch außerhalb der Forschung wertvoll sind und benötigt werden. Selbstreflexion ist hier der erste Schritt: Die Nachwuchswissenschafter sollen erkennen, was sie antreibt, was sie wollen und welche möglichen Alternativen es für sie gibt. „Oftmals sind sie sich ihrer besonderen Skills gar nicht richtig bewusst, weil sie so eng mit ihrer Arbeit verwoben sind“, so Aichholzer. Häufig überwiegen auch Zurückhaltung und falsche Bescheidenheit. Abhilfe schaffen da individuelle Potenzialanalysen, Coaching und Mentoring, aber auch Programme wie die LBG Expert Internships oder die LBG Transfer Days: Forscher können so direkt in Unternehmen, Non-Profit-Organisationen oder öffentliche Institutionen hineinschnuppern und eine ihnen unbekannte Welt erkunden. Die unmittelbaren Benefits des gegenseitigen Kennenlernens sind vor allem der Wissenstransfer, das Knüpfen von Kontakten und die eigene Positionierung. „Davon profitieren beide Seiten enorm“, erläutert Marisa Radatz, Geschäftsführerin der LBG GmbH. Einen ganz besonderen Mehrwert sieht sie in den Angeboten für potenzielle Unternehmensgründer: „Forscher haben meist Aufholbedarf, was unternehmerisches Denken und Netzwerke in der betreffenden Branche angeht. Mit unseren Programmen für Entrepreneurship helfen wir, Innovationen aus dem Forschungsbereich unternehmerisch nutzbar zu machen. Dazu kooperieren wir auch mit exzellenten Playern aus dem Start-up-Bereich.“