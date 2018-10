Kinopremiere: STYX

STYX ist Eröffnungsfilm in der Sektion PANORAMA SPECIAL der Internationalen Filmfestspiele Berlin 2018. profil lädt ein zur Premiere am 20. November im Votivkino Wien. Besonderer Ehrengast ist Regisseur Wolfgang Fischer, welcher im Anschluss an den Film zum Gespräch gebeten wird.

Rike - Ärztin aus Europa, 40 Jahre alt - verkörpert eine westliche Vorstellung von Glück und Erfolg. Sie ist gebildet, selbstbewusst, zielstrebig und engagiert. Rike bestreitet in Köln als Notärztin ihren Alltag, bevor sie ihren Urlaub in Gibraltar antritt. Dort sticht sie alleine mit ihrem Segelboot in See. Ziel ihrer Reise ist die Atlantikinsel Ascension Island. Ihr Urlaub wird abrupt beendet, als sie sich nach einem Sturm auf hoher See in unmittelbarer Nachbarschaft eines überladenen, havarierten Fischerbootes wiederfindet. Mehrere Dutzend Menschen drohen zu ertrinken. Rike folgt zunächst der gängigen Rettungskette und fordert per Funk Unterstützung an. Als ihre Hilfsgesuche unbeantwortet bleiben, die Zeit drängt und sich eine Rettung durch Dritte als unwahrscheinlich herausstellt, wird Rike gezwungen zu handeln.



Bildgewaltig erzählt Regisseur Wolfgang Fischer in STYX von einer starken Frau, die auf einem Segeltörn unvermittelt aus ihrer heilen Welt gerissen wird.

Jetzt mitmachen und Karten sichern!

profil verlost 70x 2 Karten für die Premiere von "STYX" am Dienstag, den 20. November um 20:00 Uhr im Votivkino Wien! Im Anschluss talken profil-Redakteur Stefan Grissemann mit Regisseur Wolfgang Fischer und Marcus Bachmann von "Ärzte ohne Grenzen."