Klug investieren mit Sinn & Service

Immobilien von WertSecure

In Wien und Linz baut WertSecure 250 hochwertige und dennoch leistbare Mietwohnungen. Dabei legt man besonderes Augenmerk auf Nachverdichten statt Grünvernichten. Finanziert werden die Projekte durch Privatinvestoren über das sogenannte „Bauherren-Modell“.

WertSecure entwickelt derzeit 14 Immobilien-Projekte. In der Altmannsdorfer Straße 184 in Wien entsteht ein Neubau mit 15 Wohnungen. Das wäre an sich nichts Außergewöhnliches, wenn nicht die Wohnungen besonders qualitätsvoll ausgestattet und dabei um rund ein Viertel günstiger als freifinanzierte wären. Wie ist das möglich? Ganz einfach: Dieses Projekt wird mithilfe des sogenannten Bauherren-Modells umgesetzt. Eine Investitionsart, die der Gesetzgeber geschaffen hat, damit mehr private Anleger in leistbaren Wohnbau investieren. Die Geschäftsführer Mag. Julia Holzinger und Mag. Harald Kitzberger haben sich schon vor 30 Jahren auf eben dieses Modell spezialisiert. Die Vorteile sind klar: gedeckelte günstige Mieten durch die Fördergesetzgebung. Den Anlegern winken Renditen von über 3,5 Prozent sowie der Eintrag ins Grundbuch.