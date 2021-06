Konkrete Karriereziele im Fokus

„Als Pre-Doc taucht man zum ersten Mal so richtig in das Forschungsleben ein“, sagt Modesta Trummer vom Ludwig Boltzmann Institut für Arthritis und Rehabilitation. Faszinierend findet sie es vor allem, sich der Forschungsfrage zu stellen. Die andere Seite der Medaille: „Es bleibt oft nur wenig Zeit und Motivation, sich über die berufliche Zukunft Gedanken zu machen“, so die Nachwuchswissenschafterin. Oft bestehen auch Unsicherheiten, ob eine Karriere in der Wissenschaft der richtige Weg ist. Zum Glück ist sie dabei nicht auf sich alleine gestellt: Das LBG Career Center unterstützt und begleitet sie beim Finden und Realisieren von Berufsmöglichkeiten und Karrierezielen.