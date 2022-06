Kunst & Markt

Dabei haben die beiden am Kunstbetrieb durchaus so ihre Zweifel. „Kunst zu verkaufen ist immer etwas Eigenartiges“, sagt Mayr. Er sieht es als eine seiner Hauptaufgaben nach dem Studium, diesen Markt zu begreifen. „Ich habe meinen Frieden damit geschlossen, den Kunstmarkt so zu akzeptieren, wie er ist“, sagt Lisa Schwarz. Es gäbe eben Künstler, die von der Kunst leben können und andere, denen das nicht möglich ist. Für Leo Mayr ist die Einstellung der Gesellschaft gegenüber den wirtschaftlichen Zwängen der Künstler schwierig zu verstehen. „Künstler werden oft nur dann ernst genommen, wenn sie nur von der Kunst leben. Das entspricht aber in den meisten Fällen nicht der Realität.“ Es sei auch gar nicht möglich, sich rein auf die Kunst zu konzentrieren: „Ich verbringe nur 20 Prozent meiner Zeit im Atelier, sonst schreibe ich Anträge und Texte, kümmere mich um Präsentationen und vieles mehr.“ Auch Lisa Schwarz verweist auf das Drumherum: „Ich hatte mir am Beginn meines Studiums immer gewünscht und vorgestellt, jede freie Minute im Atelier zu arbeiten.“ Doch das ist kaum möglich, die Arbeit passiere oft einfach zwischendurch, neben dem Verfassen von Anträgen und anderem Administrativen. Macht aber nichts, denn sie habe „ohnehin nie diesem romantischen Bild einer Künstlerin entsprochen“.