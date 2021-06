Leadership & Management

Der Schritt zur Führungskraft kann speziell für Wissenschafter eine echte Herausforderung sein: Viele Jahre haben sie sich in ihrem Forschungsgebiet mit Wissen und Einsatz bewiesen, doch wenn ein Team oder ein Institut geleitet werden sollen, mangelt es oftmals an der Erfahrung und den nötigen Fertigkeiten. Deshalb unterstützt das Career Center der Ludwig Boltzmann Gesellschaft die Wissenschafter in dieser Hinsicht. Seit 2019 gibt es die Leadership Academy Boltzmann (LAB), bei der nach einer Basis-Ausbildung je drei Elemente aus individueller bzw. kollektiver Weiterbildung ausgewählt werden können; Zielgruppe sind Führungskräfte bzw. Institutsleiter und deren Stellvertreter. Markus Mitterhauser leitet das LBI Applied Diagnostics, hat die Angebote der LAB bereits mehrfach genutzt und ist Gewinner des sogenannten Boltzmann Leadership Award 2019. Dieser wird jährlich vergeben und zeichnet jene Institutsleiter der Ludwig Boltzmann Institute aus, die ihre Führungsverantwortung besonders wertschöpfend wahrnehmen. Der Leadership Award macht professionelle Führung sichtbar und ist damit eine wichtige Ergänzung zu den vielen Research Awards. Mitterhauser vergleicht seine Rolle als Führungskraft mit jener eines Piloten: „Man erwartet, dass die notwendigen Handgriffe für alle Situationen sitzen.“ Es wünsche sich niemand einen Piloten, der nur nach Gutdünken seine Entscheidungen treffe. Diese nötigen Werkzeuge könne man bei der LAB erlernen und im täglichen Institutsleben gleich direkt anwenden.