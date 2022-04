Magnum: Bauen mit Holz

Einer der Trends auf dem Fertighausmarkt ist dabei massives Vollholz – es überzeugt laut Anbietern durch bauphysikalische Vorteile und ein baubiologisch gesundes Wohnklima. Durch das hohe Wärmespeichervermögen von Holz wird überschüssige Hitze tagsüber aufgenommen und erst verzögert in der Nacht wieder abgegeben. Vollholzwände in Verbindung mit natürlichen Wärmedämmungen halten das Haus im Winter somit lange Zeit angenehm warm und bieten an heißen Sommertagen einen Schutz gegen Überhitzung. Dazu kommt die gute Innenraumluft, denn Holz nimmt Schadstoffe auf und reguliert das Klima. Wissenschaftliche Studien beweisen, dass der Schlaf in Vollholz-Häusern meist entspannter, ruhiger und tiefer ausfällt als in anderen Gebäuden.